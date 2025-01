Cybercriminalité : Un enjeu croissant pour la sécurité nationale

Le commandant de la Garde nationale, Houssine Gharbi, a souligné que la cybercriminalité représente une menace de plus en plus importante pour les individus, les institutions et les États. Cette menace prend de nombreuses formes, telles que la fraude en ligne, le vol de données, les cyberattaques et la violation de la vie privée.

Lors d’une journée d’étude sur la cybersécurité, tenue le mercredi 15 janvier 2025, Gharbi a indiqué que les statistiques révèlent qu’une fuite de données personnelles se produit toutes les 39 secondes sur Internet.

Il a également noté que le rapide développement technologique est devenu une arme à double tranchant. Bien qu’il ouvre de nouvelles possibilités pour la créativité et l’innovation, il offre également aux criminels de nouveaux moyens d’exploitation.

Houssine Gharbi a conclu en précisant que l’objectif de cette journée d’étude est de renforcer les connaissances en cybersécurité et de travailler à l’élaboration de solutions efficaces pour prévenir et combattre la cybercriminalité, grâce à une coordination accrue entre les différentes entités concernées.