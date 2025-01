Pluies orageuses et fortes rafales de vent : Alerte météo sur plusieurs régions

Quelques pluies concerneront jeudi matin l’extrême Nord et les régions de l’Ouest.

Les nuages s’intensifieront l’après midi et à la fin de la journée sur le Sud-Est avec des pluies temporairement orageuses et diluviennes et localement avec des quantités importantes touchant pendant la nuit le Centre- Est et ultérieurement à la fin de la nuit le Nord-Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’INM prévoit également des chutes de grêles sur des endroits limités et de quelques quantités de neiges sur les hauteurs de l’Ouest.

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré, puis de secteur Ouest pendant la nuit. La vitesse du vent sera forte dans les régions de l’Est, atteignant provisoirement 90km/h sous forme de rafales.

La mer sera houleuse à progressivement très agitée à localement moutonneuse.

Les températures maximales seront comprises entre 07 et 11 degrés sur les régions du Nord-Ouest et le centre et entre 12 et 16 degrés sur le reste des régions.