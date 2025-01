Accord historique : Israël et Hamas signent un cessez-le-feu et échangent des prisonniers (vidéo)

Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas, mettant fin à une guerre de 15 mois à Gaza. Selon un responsable informé, cité par Reuters ce mercredi, les deux parties se sont entendues sur un arrêt des hostilités et un échange de prisonniers, incluant des détenus israéliens et palestiniens. Cet accord ouvre la voie à une possible résolution du conflit.

L’accord a été formalisé après une série de discussions entre le Premier ministre qatari et des négociateurs du Hamas et d’Israël, qui se sont rencontrés séparément dans le bureau du Premier ministre qatari. Ce cessez-le-feu pourrait marquer une étape décisive vers la fin des violences dans la région.