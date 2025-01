Ben Arous : 3483 infractions économiques relevées en 2024

Quelque 3483 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de Ben Arous, durant l’année 2024, à l’issue de 72094 visites d’inspection.

Le directeur régional du commerce, Yosri Damerji a indiqué à l’Agence TAP que les contraventions ont concerné, notamment, la facturation (558), le non affichage des prix (1592), la hausse illégale des prix (1048), la métrologie (63) et la dissimulation et monopolisation de marchandises (27).

Les infractions touchent en particulier les secteurs des fruits et légumes, l’agroalimentaire, la poissonnerie, la viande rouge, la restauration, les pâtisseries, les volailles, les vêtements et chaussures et fournitures scolaires.

Ont été saisis lors de ces visites de contrôle, 60,888 kg de denrées alimentaires, 1833,3 tonnes de produits agricoles, 121 kg de poissons, 150 kg de thé, 361 litres d’huile d’olive, 1757,3 kg de farine subventionnée, 757 kg de café, 26,455 litres d’eaux minérales, 2414 litres d’huile végétale, 4121 kg de sucre, 9675 kg de semoule, 6888 litres de lait et 2800 litres de produits de nettoyage ainsi que 890 barres du fer de construction, 1655 bouteilles de gaz domestique et 119 bouteilles de gaz industriel.