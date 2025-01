Le ministre de l’Education, Noureddine Nouri, a présidé vendredi la cérémonie de signature d’un accord de partenariat et de coopération entre le ministère de l’Education et l’Association Tunisienne pour l’Intelligence Artificielle (ATIA), selon un communiqué du ministère.

Cet accord vise à soutenir les efforts du ministère de l’Education pour intégrer les technologies modernes dans les programmes d’enseignement et soutenir la formation et l’encadrement dans l’utilisation des langages textuels et de programmation visuelle dans les projets éducatifs.

Il a, également, pour objectifs de développer les capacités des élèves, d’acquérir les compétences liées à l’Intelligence Artificielle (IA) et à la robotique et d’encourager le lancement de projets communs destinés aux enseignants et aux étudiants pour l’utilisation à bon escient des technologies modernes, outre la participation aux ateliers et aux activités dans les domaines de l’informatique et la robotique.