Alerte hivernale : le ministère de la Santé met en garde contre les virus respiratoires

Le ministère de la Santé a émis une alerte concernant la propagation accrue des virus respiratoires humains durant la saison hivernale, soulignant l’importance de la prévention. Ces virus, qui se transmettent par les gouttelettes respiratoires émises lors de la parole, de la toux ou des éternuements, ou par contact avec des surfaces contaminées, sont à l’origine de diverses infections touchant les sinus, la gorge, le larynx et les voies respiratoires inférieures. Les populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et celles souffrant de maladies chroniques ou d’une immunité affaiblie, risquent des complications graves. Parmi les symptômes figurent fièvre, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, écoulement nasal, toux persistante, fatigue intense et perte d’appétit. Le ministère recommande une consultation médicale rapide pour évaluer les cas et propose des mesures préventives telles qu’un lavage régulier des mains, une bonne hygiène des surfaces, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, et l’aération des espaces clos.