Souyouf El Arab : Samira Magroun brille dans la série historique (photos)

L’actrice tunisienne Samira Magroun participe au tournage de la série historique “Souyouf El Arab”, actuellement en production au Maroc. Ce projet ambitieux réunit plusieurs acteurs tunisiens renommés, tels que Mohamed Mourad, Yassine Ben Gamra, Najla Ben Abdallah et Rim Ben Massoud.

“Souyouf El Arab” se distingue comme la première œuvre arabe mêlant documentaire et drame cinématographique captivant. La série explore l’histoire de l’épée arabe en retraçant les étapes marquantes de la civilisation arabe à travers les âges, le tout avec des techniques de tournage modernes et une vision artistique novatrice. Parmi les stars arabes qui figurent au casting, on retrouve Salloum Haddad, Mondher Rayahneh, Bassam Yakhour et d’autres grandes figures. Ce projet, écrit par un collectif d’auteurs sous la supervision de Dr. Mohamed Al-Batoush, est réalisé par Samer Jabr et produit par la Fondation médiatique qatarie – Télévision du Qatar.