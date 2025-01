Gafsa : 4590 infractions économiques relevées en 2024

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Gafsa ont recensé un total de 4590 infractions économiques en 2024, à l’issue de 29 mille visites d’inspection effectuées dans les magasins et les commerces de vente de détail et en gros, selon le directeur régional du commerce, Sofiene Zid.

Ces visites et campagnes de contrôle ont été menées par 1498 brigades, réparties sur l’ensemble des délégations de la région.

Il a souligné, à l’Agence TAP, que les infractions enregistrées ont été notamment liées à la hausse et le non affichage des prix, la dissimulation et le monopole de marchandises, le non-respect des dispositions de subvention ainsi que la détention de produits d’origine inconnue.

Il a précisé que parmi les quantités saisies, figurent 13 tonnes de pommes de terre, 2 mille 100 œufs, 200 kg de volailles, 720 kg de sucre, 7,5 kg de produits fourragers, 3 mille paquets de cigarettes ainsi que d’autres marchandises diverses (4 tonnes).

Selon la même source, la valeur totale des marchandises saisies a dépassé 1 million de dinars.