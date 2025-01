« Esclave des réseaux sociaux » : Mariem Dabbegh dévoile son éloignement d’Instagram

Mariem Dabbegh a récemment expliqué, via son nouveau compte Instagram, la raison de la fermeture de son précédent compte, l’un des plus suivis en Tunisie. Elle a démenti les rumeurs circulant à ce sujet, précisant qu’elle a subi une forte pression cette année de la part des annonceurs et du travail. Elle a également évoqué l’impact de son passage en prison, qui a profondément affecté son état psychologique. Mariem a déclaré se sentir comme un outil marketing, privé de liberté, incapable de vivre une vie normale. Elle a conseillé à ceux qui aspirent à la célébrité d’être prudents, expliquant que cette quête peut devenir un cauchemar, alimenté par l’obsession des abonnés et la satisfaction des annonceurs. Elle a également souligné l’importance pour les célébrités de prendre du temps pour elles-mêmes, leur famille et leur vie personnelle, en s’éloignant des réseaux sociaux de manière ponctuelle. Enfin, elle a promis de revenir prochainement après une période de repos bien méritée.