Pluies orageuses et vents forts : la Tunisie sous une météo agitée ce jeudi soir

Ce jeudi soir, une importante couverture nuageuse s’étendra sur l’ensemble du territoire tunisien, apportant des averses éparses principalement au centre, au sud et au nord-est. Ces pluies pourraient devenir localement orageuses et parfois intenses, notamment le long des côtes orientales, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie. Les vents, venant du nord, seront modérés à forts, particulièrement près des côtes orientales et dans certaines régions du sud, tandis qu’ils resteront plus calmes ailleurs. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes orientales, mais relativement calme au nord. Les températures oscilleront entre 8 et 13 degrés, avec des minima atteignant 6 degrés sur les hauteurs de l’ouest.