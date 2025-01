Deux jours sans voitures sur l’avenue Habib Bourguiba : un événement culturel et sportif inédit

La gouvernorat de Tunis a annoncé l’organisation de l’événement “Deux jours sans voitures sur l’avenue Habib Bourguiba”, qui se tiendra les 4 et 5 janvier. En partenariat avec diverses administrations locales et centrales ainsi que les services de sécurité, cette initiative vise à offrir un programme riche en activités culturelles et sportives. L’avenue sera fermée à la circulation, depuis la Place du 14-Janvier jusqu’aux rues Capitale d’Algérie et Hollande, le samedi après-midi et toute la journée du dimanche. Au programme : des spectacles de cirque, des majorettes, des danses des maisons de culture de Bardo et Ibn Khaldoun, ainsi que des activités sportives comme le badminton, le hockey, les échecs géants et le tchoukball. Le dimanche sera dédié à des ateliers interactifs sur les thèmes de la sécurité routière et des symboles nationaux, notamment des ateliers de lecture, de dessin et de mosaïque. Des sports innovants, tels que le tchoukball et les fléchettes, seront également présentés. Cet événement promet une ambiance festive et éducative pour les habitants et les visiteurs de la capitale.