Football – Ligue 2 : les arbitres de la 13e journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 13e journée du Championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues ce week-end (tous les matches à partir de 14h00) :

POULE A

. Samedi 4 janvier

A l’Ariana:

AS Ariana – SA Menzel Bourguiba arb : Nizar Riahi

A Mégrine:

AS Mégrine – EM Mahdia arb : Wael Mosbahi

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – Kalaa Sport arb : Montassar Belarbi

A Korba:

CS Korba – ESH Sousse arb : Abdelhamid Badreddine

A Jendouba:

Jendouba Sport – CS Hammam-Lif arb : Mohamed Ali Karouia

A Msaken

CS Msaken – AS Marsa arb : Amir Ayadi

A Moknine

SC Moknine – ES Radès arb : Foued Touti

POULE B

. Samedi 4 janvier

A Sakiet Eddaier:

PS Sakiet Eddaier – S Gabésien arb : Haythem Trabelsi

. Dimanche 5 janvier

A Bouhajla:

BS Bouhajla – CS Chebba arb : Walid Hedhli

A Agareb:

AS Agareb – AS Kasserine arb : Hamza Jaied

A Sfax:

OC Kerkennah – JS Kairouan arb : Majdi Bellagha

A Sidi Bouzid:

O Sidi Bouzid – ES Rogba arb : Iheb Ben Kilani

A Redeyef

HS Redeyef – AS Jelma arb : Samir Ounelli

A Jerba:

ES Jerba – Sfax RS arb : Fraj Abdellaoui