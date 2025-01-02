Football – Ligue 2 : les arbitres de la 13e journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 13e journée du Championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues ce week-end (tous les matches à partir de 14h00) :
POULE A
. Samedi 4 janvier
A l’Ariana:
AS Ariana – SA Menzel Bourguiba arb : Nizar Riahi
A Mégrine:
AS Mégrine – EM Mahdia arb : Wael Mosbahi
A Oued Ellil:
AS Oued Ellil – Kalaa Sport arb : Montassar Belarbi
A Korba:
CS Korba – ESH Sousse arb : Abdelhamid Badreddine
A Jendouba:
Jendouba Sport – CS Hammam-Lif arb : Mohamed Ali Karouia
A Msaken
CS Msaken – AS Marsa arb : Amir Ayadi
A Moknine
SC Moknine – ES Radès arb : Foued Touti
POULE B
. Samedi 4 janvier
A Sakiet Eddaier:
PS Sakiet Eddaier – S Gabésien arb : Haythem Trabelsi
. Dimanche 5 janvier
A Bouhajla:
BS Bouhajla – CS Chebba arb : Walid Hedhli
A Agareb:
AS Agareb – AS Kasserine arb : Hamza Jaied
A Sfax:
OC Kerkennah – JS Kairouan arb : Majdi Bellagha
A Sidi Bouzid:
O Sidi Bouzid – ES Rogba arb : Iheb Ben Kilani
A Redeyef
HS Redeyef – AS Jelma arb : Samir Ounelli
A Jerba:
ES Jerba – Sfax RS arb : Fraj Abdellaoui