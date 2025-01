Le temps sera nuageux avec des pluies éparses qui seront provisoirement orageuses sur les régions du Sahel et du Cap-Bon, a annoncé l’Institut national de la météorologie.

Les températures resteront stables et seront comprises entre 9 et 13 degrés à l’Ouest et entre 14 et 19, au Nord et au Centre.

Le vent soufflera fort près des côtes et au Sud, mais sera faible à modéré, dans les autres régions.

La mer sera houleuse au Golfe de Gabès et agitée ailleurs.