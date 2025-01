Nidhal Saadi célèbre l’arrivée de son premier enfant avec un message émouvant

L’acteur et animateur tunisien Nidhal Saadi a partagé avec ses fans des photos touchantes célébrant l’arrivée de son premier enfant, né il y a deux mois. Dans un message rempli d’émotion, il a déclaré : “Deux mois que nous sommes trois. 2024 nous a comblés et changés à jamais. Nous vous souhaitons à tous une merveilleuse année 2025.” Ce moment intime et familial, publié sur ses réseaux sociaux le 31 octobre 2024, a été accueilli avec enthousiasme par ses admirateurs, qui n’ont pas manqué de lui adresser leurs félicitations et leurs vœux pour cette nouvelle étape de sa vie.