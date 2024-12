Alerte météo : visibilité réduite sur l’autoroute Tunis-Bou Salem, prudence exigée

La direction générale de la Garde nationale a alerté sur la présence d’un épais brouillard réduisant considérablement la visibilité sur l’autoroute A3 reliant Tunis à Bou Salem, particulièrement entre le kilomètre 74, au niveau de Oued Zarga, et le kilomètre 112, à l’échangeur de Bou Salem (gouvernorat de Jendouba). Dans un communiqué publié ce mardi soir, elle appelle les usagers de la route à faire preuve d’une grande vigilance en adaptant leur vitesse, en maintenant une distance de sécurité adéquate, et en évitant toute manœuvre dangereuse. L’utilisation des feux réglementaires est également recommandée pour garantir une meilleure visibilité et une réaction rapide en cas de besoin. Pour toute assistance, les conducteurs peuvent contacter le centre opérationnel de la Garde nationale au 71 963 512 ou au 71 960 448, ainsi que les centres régionaux via le numéro gratuit 193.