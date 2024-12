Explosions et raids intensifiés des forces d’occupation à Gaza

Dimanche soir, les forces d’occupation sionistes ont fait exploser des bâtiments résidentiels à l’ouest du camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Des témoins oculaires ont rapporté qu’une violente explosion a secoué le centre de la bande de Gaza, résultant de l’explosion de bâtiments résidentiels sur le terrain d’Abu Mahadi, à l’ouest du camp de Nuseirat.

Dans le même contexte, l’aviation d’occupation a lancé un raid sur les environs de l’hôpital jordanien dans le quartier d’Al-Sabra, au sud-ouest de la ville de Gaza, et a également lancé un raid sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, tandis que l’artillerie d’occupation a repris ses bombardements à proximité de l’hôpital Al-Awda, au nord de la bande de Gaza.

L’occupation sioniste poursuit son agression contre la bande de Gaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 45 514 citoyens, dont une majorité de femmes et d’enfants, et 108 189 blessés, un bilan infini, car des milliers de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les secours ne peuvent pas les atteindre.