Santé publique : appel à la vigilance face aux maladies infectieuses

Le ministère de la Santé a lancé un appel à la prévention face aux maladies saisonnières, telles que les rhumes et la grippe, ainsi qu’à certaines maladies infectieuses. Dans un message de sensibilisation publié sur sa page officielle sous le slogan “Notre santé, notre responsabilité… Vivons-la avec conscience”, le ministère insiste sur l’importance de maintenir une hygiène rigoureuse, notamment en se lavant régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou en utilisant des désinfectants. Il recommande également d’éviter les lieux bondés, surtout en cas de signes de fatigue ou de maladie, tout en veillant à bien aérer les espaces clos. La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement encouragée pour se protéger et protéger ses proches. Par ailleurs, le port du masque dans les endroits fréquentés ou lors des visites aux malades est conseillé, de même que la consultation rapide d’un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, toux ou difficultés respiratoires. Enfin, le ministère appelle les malades à rester chez eux, à éviter l’automédication, notamment l’usage d’antibiotiques sans avis médical, et à consulter les centres de santé pour un diagnostic et un suivi appropriés.