Lancement d’une campagne de contrôle économique à Tunis

Une campagne de contrôle économique a été lancée, samedi, ciblant les marchés et les espaces commerciaux situés à la zone de Bab Bhar, rue Chedhli Kallala et rue Sidi Soufiène, à la capitale, dans le cadre de la préparation pour célébrer la nouvelle année 2025.

Cette campagne est organisée sous la supervision du Gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, en coordination avec les unités de la police municipale, les agents de surveillance de la santé et les représentants de la direction régionale du commerce.

Seize visites ont été effectuées, dans le cadre de cette campagne, ce qui a abouti à la rédaction de 12 procès-verbaux d’infractions de santé, ainsi que 6 procès-verbaux économiques et la destruction de 93 pièces de gâteaux et 14 kg de produits alimentaires impropres à la consommation, indique le gouvernorat de Tunis sur sa page officielle.

Par ailleurs, les unités de la police municipale de Tunis et les agents de contrôle sanitaire de la municipalité de La Goulette, ont mené, à leur tour, une campagne de contrôle et de suivi quotidien dans les marchés et les commerces en vue de faire face à la spéculation.

Deux cent quatre pièces de gâteaux stockées d’une manière non conforme aux conditions sanitaires, dans un laboratoire non autorisé situé à El Aouina, ont été jetées à la poubelle.

Des mesures juridiques ont été prises à l’encontre des contrevenants.

Ces campagnes s’inscrivent dans le cadre de l’application des recommandations de la commission régionale de contrôle de l’évolution des prix, de la garantie de la continuité de l’approvisionnement des marchés, de la lutte contre la contrebande, le commerce parallèle et l’étalage anarchique et ce, en prévision de la célébration des fêtes de fin d’année.

A cette occasion, le gouverneur de Tunis a souligné l’impératif de renforcer le contrôle des entrepôts anarchiques destinés au stockage de produits de base, ainsi que les magasins et les commerces qui vendent les gâteaux et la viande blanche, et ce, en coopération avec les équipes de la santé concernées et des patrouilles de la police municipale.