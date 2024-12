Prévisions météo : brouillard local et mer agitée dans le golfe de Gabès

La soirée de ce dimanche sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des passages parfois denses sur les régions côtières du sud-est, où quelques pluies éparses sont attendues. En fin de nuit, du brouillard local pourrait se former dans le nord ainsi que dans les zones orientales du centre et du sud. Les vents seront faibles à modérés, soufflant du secteur ouest au nord et au centre, et du secteur est au sud. La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste des côtes. Les températures nocturnes varieront généralement entre 6 et 11 degrés, tandis qu’elles seront comprises entre 1 et 5 degrés dans les hauteurs de l’ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.