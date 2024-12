Qui est Mohammad Al-Bachir, nommé à la tête du gouvernement syrien de transition ?

Le commandant général de la salle des opérations militaires, Ahmad Al-Char’ (connu sous le nom d’Abou Mohammad Al-Joulani), a annoncé ce lundi la nomination de Mohammad Al-Bachir pour former un nouveau gouvernement syrien afin de gérer la phase de transition après la chute du régime de Bachar Al-Assad. Né en 1983 à Jabal Al-Zawiya, dans la province d’Idlib, Mohammad Al-Bachir est un ingénieur en télécommunications diplômé de l’Université d’Alep en 2007. Il possède également une licence en droit et en sciences islamiques obtenue à l’Université d’Idlib, ainsi que plusieurs certifications en gestion de projets et en organisation administrative. Ancien ministre du développement et président du Conseil des ministres du gouvernement de sauvetage syrien lors de sa septième session, il est désormais chargé de piloter la transition vers une nouvelle ère politique en Syrie, dans un contexte marqué par la réorganisation du pouvoir et les défis post-régime Assad.