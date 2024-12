Noureddine Tabboubi : L’UGTT face à un nécessaire renouveau de son discours et de son rôle

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a indiqué mercredi que l’organisation syndicale est actuellement en phase de changement, qui requiert un nouveau discours à l’égard de ses adhérents.

Dans une déclaration à l’agence TAP à l’occasion d’une marche organisée à l’occasion de la commémoration du 72ème anniversaire de l’assassinat du leader syndical Farhat Hached, Tabboubi a souligné que l’UGTT a connu plusieurs transformations et des crises internes durant la période post-indépendance et en 1965, 1978 et 1989, qui ont eu des répercussions importantes.

Tabboubi a reconnu la nécessité d’œuvrer à changer le discours de l’Union syndicale à l’égard de ses adhérents, qui ont radicalement changé et ont des exigences différentes de celles des syndicalistes des générations des années 60, 70 et 90, a-t-il dit, soulignant à cet égard l’impératif pour le syndicat d’admettre qu’il a eu raison dans certains aspects et tort dans d’autres.

Il a souligné l’importance pour l’UGTT de s’adapter aux différentes évolutions politiques, économiques et sociales qu’a connues le pays afin d’élaborer des solutions permettant à l’organisation d’équilibrer son rôle national et social.

Evoquant la symbolique de la commémoration du 72ème anniversaire de l’assassinat du leader syndical national Farhat Hached, Noureddine Tabboubi a souligné que cet anniversaire coïncide également avec le centenaire du mouvement syndical et du travail syndical en Tunisie.