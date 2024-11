Météo du soir : ciel nuageux et instabilité dans les régions côtières

Ce mercredi 20 novembre 2024, le temps sera partiellement nuageux, devenant parfois très couvert, avec des pluies éparses attendues sur les régions côtières du nord, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie. Le vent, de secteur ouest, soufflera fort près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet, tandis qu’il sera modéré à relativement fort ailleurs. La mer sera très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et agitée sur le reste des côtes. Les températures nocturnes oscilleront entre 13 et 18 degrés dans le nord et les hauteurs de l’ouest, et entre 18 et 22 degrés dans les autres régions.