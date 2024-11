Manouba : 393 infractions économiques relevées

Quelque 393 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de Manouba, en octobre dernier, à l’issue de 3010 visites d’inspection.

Le directeur régional du commerce, Sadok Lelahom a indiqué à l’Agence TAP que les irrégularités recensées concernent en particulier les secteurs des fruits et légumes (130), du commerce alimentaire au détail (85), du commerce alimentaire de gros (28), des volailles (67) et des fruits secs (14).

Les infractions enregistrées sont liées notamment à la hausse illicite des prix et la vente conditionnée (140), le non affichage des prix (105), l’usage d’équipements de pesage non conformes (47), facturation non conforme (33), absence de factures (24) et refus de vente (18).

Par ailleurs, des quantités de poires (21,5 tonnes) et de pommes (22,7 tonnes) ont été saisies, au cours de la même période, outre 1,727 tonne de pommes de terre lors d’une campagne menée, lundi 4 novembre.