Enceinte de 5 mois : l’arrestation de Lady Samara divise l’opinion publique

L’arrestation de Lady Samara, figure incontournable d’Instagram en Tunisie, a enflammé les réseaux sociaux. Connue pour son franc-parler et ses conseils lifestyle, elle est aujourd’hui accusée de partager des contenus jugés contraires aux valeurs morales, dans un contexte de renforcement des règles imposées par le ministère de la Justice.

Si certains saluent cette mesure visant à protéger les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux, d’autres, comme l’artiste Nermine Sfar et des militants, dénoncent une atteinte à la liberté d’expression, d’autant plus que l’influenceuse, enceinte de 5 mois et mariée récemment, a affiché un comportement plus modéré. En symbole d’une influence numérique qui divise, Lady Samara cristallise le débat sur la censure et les valeurs dans l’espace public tunisien.