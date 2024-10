Azizos sous mandat de dépôt : la justice tunisienne réagit à une vidéo polémique de 2020

D’autre part, le ministère public a décidé de laisser en liberté deux créatrices de contenu tout en les renvoyant devant le tribunal correctionnel du tribunal de première instance de Tunis. Cependant, d’autres influenceurs ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées. En effet, le 28 octobre 2024, des mandats de dépôt ont été émis à l’encontre de cinq “créateurs de contenu” et “instagrammeurs”, les renvoyant devant le tribunal correctionnel pour être jugés sur plusieurs accusations, dont l’outrage à la pudeur et la gêne intentionnelle d’autrui sur les réseaux sociaux, ainsi que d’autres infractions de nature morale. Le 29 octobre 2024, un mandat de dépôt a également été émis contre le streamer Azizos, pour des soupçons d’outrage public à la pudeur et d’atteinte aux bonnes mœurs, en lien avec une vidéo datant de 2020 et 2021 relative au jeu GTA, comme l’a précisé son épouse.