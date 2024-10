L’huile d’olive tunisienne à 15 dinars : une stratégie de vente renouvelée

Anouar Harrathi, membre du bureau exécutif national de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, chargé du commerce intérieur et maghrébin et du marketing, a annoncé que la vente d’un litre d’huile d’olive à 15 dinars se poursuivra cette saison. Il a également exhorté l’Office national de l’huile à augmenter les quantités mises à disposition cette année. Harrathi a précisé que 80 % de la production nationale d’huile d’olive est destinée à l’exportation, ce qui rend son prix dépendant des fluctuations du marché mondial. Par ailleurs, il a souligné la forte demande internationale pour l’huile d’olive tunisienne, due à la qualité et au goût exceptionnels de cette huile, qui lui ont valu de nombreux prix à l’échelle mondiale.