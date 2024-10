Piscine de Belvédère : 18 millions de dinars investis dans la rénovation

Sofiane Belaïd, directeur du théâtre municipal de Belvédère, a annoncé lors de l’inauguration de la piscine, ce vendredi 25 octobre 2024, que les travaux de rénovation de la piscine de Belvédère et de la place Pasteur ont été achevés en six mois, pour un coût total d’environ 18 millions de dinars. Le projet a permis de préserver l’architecture originale de cette installation, construite en 1933, tout en modernisant ses équipements. La piscine dispose désormais d’un grand bassin pour adultes et jeunes, avec une profondeur allant de 0,9 m à 2,1 m, de plongeoirs à valeur décorative, d’une piscine pour enfants, ainsi que d’un terrain de tennis et d’une buvette. Les vestiaires ont été rénovés, avec des espaces séparés pour hommes, femmes et personnes à mobilité réduite, et équipés de douches modernes à économie d’eau, d’unités de chauffage et de filtration automatique pour garantir la qualité de l’eau. Enfin, les gradins, pouvant accueillir 700 spectateurs, ont été restaurés pour permettre l’organisation de spectacles, de mariages, d’événements culturels et de soirées poétiques, avec un espace dédié à une buvette intégrée.