Ben Arous : Démarrage des travaux de réhabilitation de la RN3

Les travaux de réhabilitation de 1,2 km sur la route nationale N3 à Ben Arous ont, bel et bien, démarré.

Le directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l’équipement, Walid Torchani a indiqué à l’Agence TAP que la durée de réalisation du projet, dont le coût est estimé à plus de 2,7 millions de dinars, a été fixée à 115 jours.

Il a ajouté qu’une nouvelle entreprise sera chargée du chantier dont le démarrage des travaux était prévu en 2023.

Ce projet est mené par le centre des études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, dans le cadre du programme RE-MED de recyclage des gravats pour la construction des routes en Méditerranée. Un programme qui vise le transfert technologique pour transformer les déchets de construction et de démolition en ressources pour la construction et l’entretien des routes.