Clarification du ministère de l’Intérieur : 200 000 dinars volés par des agents de transport de fonds

Le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué pour clarifier les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et certains sites d’information concernant un braquage de fourgon de transport de fonds, survenu ce mercredi près du bureau de poste de la place Bab Souika à Tunis. Il a été précisé que l’incident n’était en réalité qu’une opération de vol orchestrée par les trois agents responsables des fonds en leur possession. La brigade criminelle de la zone de la ville a mené une enquête approfondie sur les lieux du délit, et il a été établi que les suspects avaient conspiré pour s’approprier 200 000 dinars, en cachant la somme dans un endroit de la région de Hay Khaled Ben Walid à Douar Hicher, en attendant de partager le butin tout en feignant d’avoir été victimes d’un vol. Grâce à la perspicacité des enquêteurs, le plan a été déjoué, et les coupables ont reconnu les faits en détail, ce qui a permis de localiser et de récupérer la totalité de la somme volée, conservée par un quatrième complice. L’enquête se poursuit en coordination avec le parquet pour établir la responsabilité de chacun dans cette affaire.