Accident à Zaghouan : un train heurte un camion !

Un accident de la route s’est produit ce mercredi soir à Zaghouan, impliquant une collision entre un train et un camion lourd au niveau du croisement de la voie ferrée dans la région de Smenja. Selon le communiqué de la direction régionale de la protection civile de Zaghouan, une équipe de secours de la protection civile s’est rapidement rendue sur les lieux pour porter assistance. Le conducteur du train, qui a subi des blessures de gravité variable aux membres inférieurs et au bassin, a été évacué et transporté au centre hospitalier régional de Zaghouan pour recevoir les soins nécessaires. Cet incident souligne l’importance de la vigilance aux intersections entre routes et voies ferrées, afin de prévenir de tels accidents à l’avenir.