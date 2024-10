Xi Jinping appelle son armée à renforcer la préparation à la guerre !

Le président chinois Xi Jinping a exhorté cette semaine les forces armées de son pays à renforcer leur préparation à la guerre, selon les médias officiels relayés samedi. Lors d’une visite jeudi à une unité des Forces de missiles de l’armée chinoise, Xi a insisté sur la nécessité pour les soldats d’améliorer leurs capacités de dissuasion et de combat. Il a souligné que l’armée devait « renforcer de manière globale l’entraînement et la préparation à la guerre » afin de garantir des forces dotées de capacités solides. Cette déclaration intervient quelques jours après que Pékin a mené d’importants exercices militaires autour de Taïwan, une île que la Chine considère comme une partie intégrante de son territoire. Lundi, la Chine a déployé des avions de combat, drones, navires de guerre et garde-côtes dans une simulation d’encerclement de l’île, marquant son quatrième exercice de ce type en deux ans. Xi a également insisté sur la nécessité pour l’armée de « protéger fermement la sécurité stratégique et les intérêts fondamentaux du pays ».