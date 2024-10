Kamel Maddouri en visite inopinée pour évaluer les réformes des marchés publics

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a effectué, vendredi, une visite “non annoncée”, au bâtiment annexe à Bab El Assal, à Tunis, siège du Comité de contrôle général des dépenses publiques, du Comité de contrôle d’Etat et de la haute instance de la commande publique.

Maddouri a, à cette occasion, pris connaissance du fonctionnement des différents services et départements relevant de ces comités et s’est enquis des préoccupations et attentes du personnel, indique un communiqué.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance du rôle de ces structures dans la garantie de la qualité et de l’efficacité de la gestion publique, la bonne gestion des finances publiques, ainsi que dans le renforcement des valeurs et principes de gouvernance, de transparence, d’intégrité, d’efficacité, et d’égalité des chances dans l’attribution des marchés publics.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité d’accélérer les réformes engagées au niveau du système des marchés publics, qui représente, a-t-il dit, un levier stratégique voire un vecteur du développement social et économique.