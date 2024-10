Pluies intenses à Monastir : incidents de transport et intervention des secours

Le 18 octobre 2024, la région de Monastir a connu des pluies abondantes, atteignant jusqu’à 136 mm à Sayada. Ces précipitations, qui ont duré environ une heure et demie, ont provoqué des accumulations d’eau sur les routes, entraînant des désagréments pour les transports. Une camionnette a glissé sur la route de Beni Hassen, nécessitant son retrait et l’hospitalisation de son conducteur. Trois bus touristiques ont également été déplacés au port de pêche de Sayada, sans faire de blessés. Par ailleurs, des infiltrations d’eau ont affecté plusieurs habitations et établissements publics, incitant les équipes de la protection civile à intervenir dans plusieurs localités, notamment à Ksar Hellal, Téboulba et Bouhjar. Heureusement, aucune perte humaine n’a été signalée, et les opérations d’évacuation des eaux continuent dans certaines zones.