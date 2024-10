Frappes aériennes américaines et britanniques sur la côte ouest du Yémen

Les frappes aériennes menées par les forces américaines et britanniques se poursuivent en Yemen, avec deux attaques ciblant la région de Ras Issa, au large de la mer Rouge, selon l’agence de presse yéménite “Saba”, affiliée aux Houthis. Dans la nuit de jeudi, plusieurs vagues de bombardements ont également été signalées à Sanaa et dans la province de Saada. Les Houthis ont dénoncé ces actions comme un soutien à Israël dans le cadre de ses efforts pour affaiblir la solidarité yéménite envers le peuple palestinien, qui endure une guerre d’extermination depuis plus d’un an. En réponse, le mouvement a promis de riposter militairement, notamment à la suite de la mort de Yahya Sinwar, le chef du bureau politique de Hamas, qu’ils qualifient de martyr. Dans un communiqué, les Houthis ont affirmé leur détermination à intensifier leurs actions militaires contre Israël tant que les hostilités se poursuivent en Palestine et au Liban.