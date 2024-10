Les déclarations de Biden et Harris suite à l’assassinat de Sinwar

Le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont réagi à l’annonce de l’assassinat de Yahya Sinwar, le leader du Hamas, qualifiant cet événement de tournant significatif dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. Dans un communiqué officiel, Biden a confirmé que les analyses ADN avaient vérifié la mort de Sinwar, soulignant que cet avancement pourrait ouvrir la voie à une réduction des tensions dans la région. Il a exprimé son intention de discuter prochainement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu des moyens de libérer les otages et de mettre un terme à la guerre, tout en espérant que la disparition de Sinwar offre une opportunité de construire un avenir sans Hamas à Gaza. De son côté, Harris a noté que cet assassinat représente une chance pour les États-Unis de mettre un terme au conflit à Gaza et a insisté sur l’urgence de libérer les otages et de stopper les souffrances, appelant à des actions rapides pour instaurer la paix et la stabilité dans la région.