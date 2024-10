En marge de sa participation à la tête d’une délégation tunisienne aux travaux de la 71e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, tenue du 14 au 17 octobre en cours à Doha, au Qatar, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a eu un entretien avec la directrice régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale, Hanan Hassan Balkhi.

Selon un communiqué du ministère de la santé, l’entretien a porté sur les moyens de renforcer la position de la Tunisie en tant que HUB régional de production de vaccins et de produits médicaux innovants, afin d’atteindre l’autosuffisance et de renforcer la sécurité en matière de médicaments et de vaccins dans la région.

L’accent a été également mis sur le soutien de l’OMS à la Tunisie dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Ainsi, un appui technique sera assuré par l’OMS pour améliorer les systèmes de surveillance et de prévention contre cette résistance croissante, qui représente une menace mondiale grandissante.

En outre, les deux responsables ont discuté des mesures visant à renforcer le partenariat entre la Tunisie et l’OMS dans le cadre de l’initiative “Santé sans frontières”.

Dans ce contexte, plusieurs dossiers liés au développement du système de santé tunisien et au renforcement de la coopération bilatérale ont également été abordés.

Le thème de la lutte contre les addictions a également été évoqué, avec le lancement prévu de programmes visant à prévenir les addictions et à traiter les personnes touchées, en mettant un accent particulier sur les jeunes.

Le ministre de la Santé a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement de la Tunisie à renforcer la justice sanitaire et sociale, et à garantir une répartition équitable des ressources et des services de santé.

De son côté, la directrice régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale a exprimé la volonté de l’OMS de continuer à soutenir la Tunisie dans la réalisation de ces objectifs communs, saluant les efforts déployés dans le domaine de la santé publique.