Baisse de 5 % du prix de l’électricité pour les foyers à revenu modeste et moyen

Le projet de loi de finances pour l’année 2025, qui sera prochainement débattu au Parlement et au Conseil des régions et des collectivités, prévoit une réduction du taux de TVA sur la vente d’électricité, passant de 13 % à 7 %. Cette mesure concerne les ménages à revenu modeste et moyen dont la consommation mensuelle n’excède pas 300 kWh. Elle se traduira par une baisse d’environ 5 % du prix de l’électricité consommée. L’objectif est d’alléger le fardeau financier pesant sur ces catégories, qui représentent près de 93 % des abonnés au réseau, et d’améliorer leur pouvoir d’achat face à la hausse des coûts énergétiques.