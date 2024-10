Liban : le Hezbollah cible des bases militaires israéliennes avec des roquettes

Le samedi soir, le Hezbollah libanais a annoncé avoir ciblé la base israélienne de Ma’aleh Golani avec des roquettes, déclarant dans un communiqué que « les combattants de la résistance islamique ont frappé la base avec des missiles ». Plus tôt dans la journée, le Hezbollah avait déjà revendiqué une attaque contre un groupe de soldats israéliens à la colonie de Misgav Am en utilisant des obus d’artillerie. Dans un second communiqué, le parti a également indiqué avoir frappé la base de Zofulon, spécialisée dans l’industrie militaire. Le Hezbollah a précisé avoir ciblé divers sites israéliens, notamment des soldats à Ramia, une excavatrice militaire en action dans la région de Zrarit, ainsi qu’une base militaire près de Haïfa. En outre, des attaques ont été menées contre des rassemblements de troupes israéliennes dans plusieurs colonies et bases le long de la frontière, y compris Tiberiade et la colonie de Kiryat Shmona. Ces événements surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre le Hezbollah et les forces israéliennes, intensifiées depuis le début des hostilités à Gaza le 8 octobre de l’année dernière, alors que le Hezbollah a affirmé soutenir Gaza face à l’offensive israélienne. Le 1er octobre, l’armée israélienne a d’ailleurs annoncé le lancement d’une opération terrestre ciblée dans le sud du Liban.