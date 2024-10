Grippe saisonnière : Le ministère de la Santé insiste sur la vaccination et la consultation médicale

Le ministère de la santé a souligné, samedi, l’importance de la vaccination annuelle dans la prévention de la grippe saisonnière, puisqu’il représente le moyen le plus efficace pour assurer la protection des catégories les plus vulnérables.

Le ministère a recommandé la vaccination pour toutes les personnes âgées à partir de 6 mois et plus, soulignant que les personnes les plus exposées à contracter la grippe saisonnière sont les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, les travailleurs de la santé et les femmes enceintes.

Outre la vaccination, les moyens de prévention de la grippe saisonnière comprennent le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, l’utilisation de mouchoirs en papier en cas d’éternuement ou de toux, et éviter tout contact étroit avec des personnes infectées.

En cas d’infection, le patient doit porter des masques, se reposer, boire des liquides chauds et consulter un médecin en cas d’aggravation des symptômes tels que l’essoufflement ou une forte fièvre.