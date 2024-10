Nuit agitée : vent et pluies sur les côtes est de la Tunisie

Pour cette nuit, l’Institut National de Météorologie (INM) annonce un ciel partiellement nuageux, avec des nuages particulièrement denses sur l’extrême nord-ouest, accompagnés de quelques pluies éparses. Le vent soufflera de secteur nord sur le nord et le centre, tandis qu’il proviendra du secteur est sur le sud du pays, se montrant relativement fort près des côtes et dans le sud. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes est. En ce qui concerne les températures nocturnes, elles varieront entre 17 et 28°C, offrant une nuit fraîche et humide pour certaines régions.