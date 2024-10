Najla Ettounsia : “j’ai emmené ma maman en Omra, et vous ?”

La chanteuse et danseuse Najla Ettounsia a partagé avec ses abonnés sur son compte Instagram, le mardi 8 octobre 2024, une vidéo de son expérience lors de sa deuxième Omra, réalisée cette fois en compagnie de sa mère. Dans ce clip, on peut voir Najla et sa mère, toutes deux vêtues d’un jilbab et d’un hijab de couleur violette, dans l’enceinte du Haram à La Mecque. En légendant sa publication, Najla a exprimé son affection pour les mamans en déclarant : “Que Dieu préserve toutes les mères… J’ai emmené ma maman, et vous, quand le ferez-vous ?” Cette déclaration émotive témoigne de l’importance des liens familiaux et de la spiritualité dans sa vie.