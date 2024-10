Fierté nationale : 8 universités tunisiennes brillent dans le classement “Times 2023”

Huit universités publiques tunisiennes ont été classées dans le prestigieux classement mondial des universités “Times Higher Education” pour l’année 2023, publié le 9 octobre 2024. Parmi elles, l’Université de Tunis El Manar se distingue en se classant dans la tranche 801-1000, suivie de l’Université de Sfax, qui figure entre les positions 1001-1200. Les universités de Manouba et Monastir se positionnent dans la tranche 1201-1500, tandis que les universités de Gabès, Carthage, Sousse et Tunis se situent à la 1501e place. Ce classement repose sur une méthodologie rigoureuse qui évalue les performances académiques à travers 18 indicateurs couvrant l’enseignement, l’environnement de recherche, la qualité des recherches, ainsi que l’impact industriel et les perspectives internationales. Plus de 20 000 universités de 115 pays ont participé à ce classement, mais seules 2092 ont été retenues.