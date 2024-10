Bilan tragique à Beyrouth : 18 martyrs et 92 blessés dans le dernier bombardement israélien

La journée du 10 octobre 2024 a été marquée par une tragédie à Beyrouth, où le bombardement des forces israéliennes a causé la mort de 18 personnes et fait 92 blessés, selon le bilan préliminaire communiqué par le ministère libanais de la Santé. Dans un communiqué, le ministère a également appelé les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à cesser de lancer des appels au don de sang, soulignant que ces appels pouvaient perturber le travail des équipes de secours et entraver la rapidité des interventions. Il a précisé qu’une coordination claire avait été établie avec la Croix-Rouge pour assurer un approvisionnement rapide en unités de sang, de manière appropriée et dans les lieux nécessaires.