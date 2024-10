Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est virant progressivement vers le secteur Sud sur le sud, faible à modéré sur la plupart des régions.

Mer moutonneuse dans le nord et le golfe de Hammamet et agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 25 et 30 °C dans les régions côtières et les hauteurs ouest, entre 31 et 37°C dans le reste des régions et atteignant 39°C dans l’extrême sud.