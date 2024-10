Rourouette brise le silence sur son divorce avec Ammar Jemal : “J’ai aimé de tout cœur, mais j’ai souffert”

La créatrice de contenu tunisienne, Rourouette, s’est récemment exprimée sur les réseaux sociaux à propos de son divorce avec l’ex-footballeur Ammar Jemal, attirant ainsi l’attention de ses nombreux abonnés. Dans une vidéo émotive, elle a partagé la douleur et la déception ressenties après cette séparation, affirmant qu’elle avait tout tenté pour sauver leur relation, mais que la situation lui échappait. Elle a également dénoncé les rumeurs infondées concernant les raisons de leur divorce, qualifiant certaines explications de « superficielles » et « absurdes », comme celles concernant ses compétences culinaires. Rourouette a insisté sur le fait que son ex-mari aurait déformé la réalité pour masquer des problèmes plus profonds. Malgré la douleur, elle a exprimé son souhait de tourner la page et d’avancer avec courage, tout en demandant à ses fans de respecter sa vie privée durant cette période difficile.