Meriem Debbagh et Khalil Chamam célèbrent leur première année de mariage

Lors de leur première apparition publique ensemble, la célèbre instagrameuse tunisienne Meriem Debbagh et le footballeur Khalil Chamam ont suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux. Le couple, considéré comme un duo parfait, a captivé l’attention des internautes grâce à leur élégance et leur complicité, célébrant ensemble leur première année de mariage dans une atmosphère romantique. Meriem a partagé une série de photos sur son compte Instagram, marquant ce moment spécial, ce qui a entraîné un flot de commentaires et de félicitations de la part de ses abonnés, qui leur ont souhaité une vie pleine de bonheur et de sérénité. Cet événement marque le début d’un nouveau chapitre pour Meriem Debbagh, qui a toujours été au centre de l’attention du public en raison de ses déclarations audacieuses et de son style de vie unique, mais cette fois, l’accent est mis sur sa vie conjugale et amoureuse.