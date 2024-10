Lamia Hakim : la voix des enfants lune, une année après

Aujourd’hui marque le premier anniversaire du décès de Lamia Hakim, la plus célèbre des enfants lune en Tunisie. Elle a été la première femme au monde issue de cette condition rare à discuter de sa thèse de doctorat. Son parcours exceptionnel a non seulement inspiré de nombreuses personnes en Tunisie, mais a également suscité l’admiration à l’échelle internationale. Lamia a brisé les barrières et a ouvert la voie à une meilleure compréhension des défis rencontrés par les personnes atteintes de xerodermie pigmentaire. Son héritage perdure à travers ses contributions à la recherche et à la sensibilisation. Que son âme repose en paix.