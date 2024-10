Météo en Tunisie : Pluies orageuses et températures en baisse ce samedi

Le ciel sera passagèrement nuageux, samedi, avec possibilité de chute de pluies éparses à l’extrême nord et localement au sud-Est du pays.

Les précipitations seront temporairement orageuses, et parfois abondantes, l’après-midi, sur les zones du centre ouest et du sud-ouest, ainsi que dans quelques régions de l’Est.

D’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM), les températures maximales s’élèveront à 21 degrés aux hauteurs ouest, et elles seront comprises entre 25 et 28 degrés, au nord, au centre et au sud-est ; et entre 29 et 33 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et du secteur Est au reste de régions. Sa vitesse sera faible à modérée, et elle sera plus forte, lors de l’apparition de cellules orageuses, pour dépasser, temporairement, les 70 km/h.

La mer sera moutonneuse au nord et peu agitée ailleurs.