Orages et pluies attendus ce soir dans le centre-ouest et le sud-est de la Tunisie

Ce vendredi 4 octobre 2024, des nuages orageux accompagnés de pluies sont attendus dans le centre-ouest et l’extrême sud-est du pays, tandis que le temps sera partiellement nuageux dans les autres régions. Les températures nocturnes varieront entre 16 et 20 degrés dans le nord et les hauteurs de l’ouest, et entre 21 et 26 degrés dans le reste des régions. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité modérée à forte près des côtes et plus faible à l’intérieur des terres. La mer sera agitée à peu agitée le long des côtes orientales.