La santé de Malika Hablani en péril : un appel à la solidarité des artistes

L’actrice Malika Hablani se trouve actuellement dans une situation de santé critique, et son appel à l’aide a suscité une réaction émotive parmi ses pairs du théâtre. Dans une publication poignante sur Facebook, l’artiste Kamel Alaoui a partagé la détresse de Malika, qui souligne le manque de soutien et de protection des responsables face aux défis auxquels sont confrontés les artistes. Il évoque la précarité de sa situation financière, où son salaire est jugé dérisoire par rapport aux sacrifices consentis tout au long de sa carrière. Kamel appelle à une mobilisation collective pour que les autorités prennent des mesures concrètes afin d’améliorer les conditions de vie des artistes, qui contribuent pourtant à l’épanouissement culturel de la société. Son cri du cœur met en lumière la nécessité d’un changement urgent pour garantir un avenir plus digne aux artistes et pour reconnaître leur rôle essentiel dans la sensibilisation et l’éducation des citoyens.